Украинские радикалы "маркировали" православные храмы Московского патриархата в Одессе

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Украинские радикалы устроили акцию протеста против православных храмов Московского патриархата в Одессе, расклеив на входах в них наклейки с указанием принадлежности церквей.

По мнению радикалов, которые разместили фотографии своей акции в социальных сетях, церкви Московского патриархата являются филиалами российских спецслужб.

Накануне, 8 января, около 30 радикалов из националистической организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Они протестовали против отказа священников отпевать участников силовой операции в Донбассе, которых крестили не в церквях УПЦ МП. Во вторник через украинские СМИ радикалы этой организации распространили угрозы о новых нападениях на священнослужителей и прихожан Киево-Печерской лавры.