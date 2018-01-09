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Украинские радикалы "маркировали" православные храмы Московского патриархата в Одессе

Международная панорама
9 января, 21:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, января. /ТАСС

Националисты назвали церкви филиалами российских спецслужб

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КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Украинские радикалы устроили акцию протеста против православных храмов Московского патриархата в Одессе, расклеив на входах в них наклейки с указанием принадлежности церквей.

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По мнению радикалов, которые разместили фотографии своей акции в социальных сетях, церкви Московского патриархата являются филиалами российских спецслужб.

Накануне, 8 января, около 30 радикалов из националистической организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Они протестовали против отказа священников отпевать участников силовой операции в Донбассе, которых крестили не в церквях УПЦ МП. Во вторник через украинские СМИ радикалы этой организации распространили угрозы о новых нападениях на священнослужителей и прихожан Киево-Печерской лавры.

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