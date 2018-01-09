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Трамп усомнился, что Опра Уинфри будет участвовать в выборах президента США

Международная панорама
9 января, 21:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, января. /ТАСС

Глава Белого дома подчеркнул, что ему нравится телеведущая

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ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не думает, что известная американская телеведущая Опра Уинфри будет принимать участие в президентской гонке. Об этом американский лидер заявил во вторник во время встречи с конгрессменами в Белом доме. Стенограмму его высказываний распространил президентский пул журналистов.

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"Опра - это будет весело. Я смотрел одно из ее последних шоу. Мне нравится Опра", - сказал он. "Я не думаю, что она планирует участвовать в гонке", - добавил Трамп.

Ранее близкая подруга ведущей Гейл Кинг в эфире американского телеканала CBS сообщила, что Уинфри серьезно заинтересовалась возможностью баллотироваться на президентских выборах. Возможность участия в выборах 63-летней Уинфри в американских СМИ стали обсуждать сразу после того, как она выступила в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус".

Уинфри тогда выразила солидарность с участниками движения против сексуального насилия, объединившихся под хэштегом #MeToo, и заявила о том, что для них "наступает новый день". Она также подчеркнула, что женщины должны добиваться руководящих постов.

Уинфри считается одной из самых знаменитых и богатых публичных персон США.

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