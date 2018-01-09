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Эквадор ищет посредника для разрешения ситуации с Ассанжем

Международная панорама
9 января, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Отмечается, что в качестве посредника может выступить "третья страна или отдельная личность"

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Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 9 января. Эквадорское правительство ищет возможного посредника для достижения соглашения с Великобританией по поводу "неустойчивого" положения основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который проживает в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщила во вторник глава МИД республики Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

"Мы изучаем возможность посредничества <...>, это может быть третья страна или отдельная личность", - цитирует ее заявление агентство France-Presse.

В середине декабря прошлого года в МИД заявили, что Эквадор продолжит предоставлять убежище главе WikiLeaks до тех пор, пока его правам угрожает опасность.

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергал и называл их политически мотивированными.

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Ассанж, Джулиан
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