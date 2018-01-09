Эквадор ищет посредника для разрешения ситуации с Ассанжем

ТАСС, 9 января. Эквадорское правительство ищет возможного посредника для достижения соглашения с Великобританией по поводу "неустойчивого" положения основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который проживает в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщила во вторник глава МИД республики Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

"Мы изучаем возможность посредничества <...>, это может быть третья страна или отдельная личность", - цитирует ее заявление агентство France-Presse.

В середине декабря прошлого года в МИД заявили, что Эквадор продолжит предоставлять убежище главе WikiLeaks до тех пор, пока его правам угрожает опасность.

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергал и называл их политически мотивированными.