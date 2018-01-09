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СМИ: получивший ранения при обстреле на Западном берегу израильтянин скончался

Международная панорама
9 января, 22:12 дата обновления: 9 января, 23:46 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 9, января. /ТАСС

Убитому было 35 лет, у него осталось пятеро детей

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Скончался израильтянин, получивший тяжелые ранения во вторник в результате обстрела его автомобиля неизвестными близ поселенческого форпоста на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил во вторник Десятый канал израильского телевидения.

По его данным, убитому было 35 лет, у него осталось пятеро детей.

Ранее во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что неизвестный открыл огонь по израильскому автомобилю на шоссе близ форпоста Хават-Гилад в районе города Наблус (крупный город на Западном берегу реки Иордан), в результате чего один человек получил тяжелые ранения. В настоящий момент армейские подразделения прочесывают район нападения в поисках подозреваемого.

Начавшаяся в сентябре 2015 года в зоне палестино-израильского противостояния волна насилия получила новый импульс после признания 6 декабря 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства. За два с небольшим года в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли более 50 израильтян и несколько иностранцев. По данным палестинских СМИ, при осуществлении атак и терактов были убиты не менее 300 палестинцев.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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