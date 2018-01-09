Могерини назвала "обнадеживающим сигналом" переговоры между КНДР и Южной Кореей

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Состоявшиеся во вторник переговоры между КНДР и Республикой Корея - обнадеживающий и позитивный сигнал. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Состоявшиеся сегодня переговоры на высоком уровне между Республикой Корея и КНДР являются обнадеживающим сигналом, представляющим собой позитивный шаг на пути к улучшению межкорейских отношений. Мы приветствуем совместное заявление об участии делегации КНДР в зимних Олимпийских играх в следующем месяце и о проведении военных переговоров между сторонами, что может способствовать укреплению доверия и деэскалации напряженности на Корейском полуострове", - отмечается в нем.

Могерини выразила надежду, что "сегодняшние переговоры станут основой для мира и стабильности на Корейском полуострове".

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся во вторник утром. Главной темой стали практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности, возможное участие спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.