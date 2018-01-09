СМИ: в Египте изучают публикацию New York Times об утечках данных спецслужб по Иерусалиму

КАИР, 9 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Египта начала расследование после публикации в газете New York Times неких предполагаемых информационных утечек из египетских спецслужб о том, что Каир якобы согласился с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщило во вторник информационное агентство MENA.

Расследование было инициировано после того, как государственная служба информации выступила с категорическим опровержением статьи лондонского корреспондента газеты Дэвида Киркпатрика, заявив, что "содержащаяся в ней информация наносит ущерб национальной безопасности и общественным интересам государства".

Материал журналиста под заголовком "Записи разоблачают молчаливое принятие руководством Египта решения по Иерусалиму" был опубликован 6 января. В нем, в частности, идет речь о том, что "хотя официально Каир категорически отвергает решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда американское посольство, по сути, он согласился с этим и теперь пытается склонить к этому же и египетскую общественность".

Свои выводы корреспондент строит на оказавшихся в его распоряжении четырех аудиозаписях разговоров некоего сотрудника службы общей разведки Египта Ашрафа аль-Холи с ведущими крупнейших ТВ-шоу страны. В них он призывает оказать содействие в формировании должного общественного мнения и говорит, что "конфликт с Израилем - не в интересах Египта", что "палестинцам стоит довольствоваться унылой Рамаллой на Западном берегу, где сейчас и располагается Палестинская национальная администрация". "Чем, собственно, Иерусалим отличается от Рамаллы", - замечает офицер на всех четырех аудиозаписях его разговоров с телеведущими, которые оказались в распоряжении New York Times", - пишет корреспондент. При этом Дэвид Киркпатрик признает, что подлинность записей не может быть установлена.

Как заявили в государственной службе информации Египта, "издание не только не предоставляет своим читателям доказательств правдивости изложенной информации, но даже самого факта существования такой персоны, как капитан Ашраф аль-Холи". Кроме того, в официальном заявлении службы отмечается, что двое из четырех упоминаемых в материале телеведущих не связаны в данный момент ни с какими ток-шоу на ТВ, так как завершили работу на этом направлении определенное время назад. Еще одна упоминаемая в статье как телеведущая персона - известная египетская актриса Юсра, которая вообще не имеет никакого отношения к телевизионным шоу, указали в службе информации.

"Все четверо отрицают факт знакомства с человеком по имени Ашраф аль-Холи и, тем более, какие-либо разговоры с ним, - говорится в официальном коммюнике. - Более того, Юсра намерена подать в суд на американскую газету за публикацию заведомо ложных сведений, порочащих ее репутацию арабской актрисы".