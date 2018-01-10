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Израиль ценит ответственную позицию России по Ближнему Востоку

Международная панорама
10 января, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Как подчеркнул посол Израиля в РФ Гарри Корен, отношения двух стран "развиваются позитивно и динамично"

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Израиль высоко ценит ответственную позицию России по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил ТАСС в среду посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Израиль высоко ценит ответственную позицию российской стороны, которая не раз отражалась в дружеском обмене мнениями по ситуации на Ближнем Востоке между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным", - сказал он.

Как подчеркнул дипломат, отношения двух стран "развиваются позитивно и динамично". "Обмен делегациями и переговоры между различными уровнями власти проходят регулярно и во всех сферах нашего самого разностороннего сотрудничества", - заметил Корен.

Он также напомнил, что 1 января лидеры Израиля и России провели телефонный разговор, в ходе которого "обсудили возможность встречи в ближайшем будущем".

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Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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