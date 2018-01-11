Эксперты: системы ядерного оружия подвергаются все большей опасности кибератак

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Угроза кибератак на системы управления ядерным оружием в мире возрастает, что во время обострения напряженности может обернуться его применением.

Об этом говорится в докладе "Кибербезопасность систем ядерного оружия. Угрозы, уязвимость и последствия" (Cybersecurity of Nuclear Weapons Systems. Threats, Vulnerabilities and Consequences), обнародованном в четверг британским Королевским институтом международных отношений.

Эксперты указывают на то, что "системы ядерного оружия были разработаны в то время, когда компьютерные возможности находились на ранней стадии развития", и потенциальной киберуязвимости из-за умышленных действий было уделено лишь незначительное внимание.

"В моменты обострения напряженности кибератаки на системы ядерного оружия могут привести к эскалации [конфликтной ситуации] и обернуться его использованием", - отмечают эксперты. Непреднамеренные ядерные запуски могут стать следствием "невольного использования ложных информации и данных", полагают они.

По мнению авторов исследования, "вероятность попыток кибератак на системы ядерного оружия относительно высока и возрастает вследствие современных постоянных угроз со стороны государств и негосударственных групп". В качестве примера того, что возможно предпринять [в этой сфере], эксперты обращают внимание на то, что "США, как сообщается, проникли в часть ракетных систем КНДР, что обернулось неудачными испытаниями".

Одними из самых уязвимых для кибератак они называют запускаемые из шахт американские межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman. "Государства, обладающие ядерным оружием, несут ответственность за то, чтобы меры по уменьшению рисков кибератак были включены в системы ядерного командования, управления и связи", - подчеркивается в докладе.