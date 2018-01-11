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Могерини: снятие санкций с Ирана оказало позитивное влияние на международную торговлю

Международная панорама
11 января, 14:15 дата обновления: 11 января, 14:37 UTC+3

Шеф европейской дипломатии также подчеркнула, что ЕС будет продолжать работу по полному выполнению сделки с Ираном

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

© AP Photo/Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Снятие санкций с Ирана в рамках выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) оказало позитивное влияние на международную торговлю и экономические отношения с Тегераном. Об этом заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам переговоров глав МИД Ирана и трех стран сообщества, входящих в шестерку посредников ООН по иранскому ядерному досье, - Германии, Франции и Великобритании.

"Снятие санкций с Ирана в рамках выполнения СВПД оказало позитивное влияние на международную торговлю и экономические отношения Евросоюза с Ираном, что, в частности, пошло на благо иранского народа", - заявила она.

Могерини подчеркнула, что ЕС будет настаивать "на полном завершении процесса отмены санкций, предусмотренных СВПД, всеми участниками соглашения".

Она также заявила, что ядерная сделка с Ираном работает и ЕС будет продолжать добиваться ее полного выполнения всеми участниками. "Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) работает и выполняет все свои основные задачи. ЕС будет продолжать работу по полному его выполнению всеми участниками", - заявила шеф европейской дипломатии.

"Полное выполнение Ираном его обязательств по СВПД подтверждено МАГАТЭ в девяти отчетах. Организация подтвердила исключительно мирный характер ядерной программы Ирана. Это соглашение позволяет обеспечить контроль над иранской ядерной программой. Поэтому ЕС настаивает на продолжении выполнения всеми участниками своих обязательств", - сказала Могерини.

По ее словам, СВПД с Ираном имеет стратегическое значение не только для безопасности на Ближнем Востоке, но также для безопасности Европы. "В период обострения ядерных угроз, Евросоюз полон решимости поддерживать выполнение СВПД в качестве ключевого элемента международной архитектуры ядерной безопасности", - сказала она.

Могерини также отметила, ракетная программа Ирана и его действия в регионе не связаны с выполнением СВПД. "Мы выражаем озабоченность развитием ракетной программы Тегерана и его действиями в регионе, однако подчеркиваем, что они должны быть отделены от выполнения ядерного соглашения", - заявила она.

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Персоны
Могерини, Федерика
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Ситуация вокруг Ирана
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