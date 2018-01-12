Граждане Чехии выберут президента республики из девяти кандидатов

ПРАГА, 12 января. /ТАСС/. Избиратели в Чехии определят в пятницу и субботу, кто из девяти кандидатов в президенты республики займет этот пост на предстоящие пять лет. Среди претендентов - действующий глава государства Милош Земан.

Предстоящие выборы, которые продлятся два дня, будут вторыми в истории республики прямыми и всеобщими выборами главы государства. Впервые в этом формате они проводились в 2013 году. До этого президент избирался парламентом. В голосовании могут принять участие свыше 8 млн избирателей страны, население которой составляет 10,6 млн человек.

В пятницу избирательные участки будут работать с 14:00 до 22:00 по местному времени (с 16:00 до 00:00 мск). В субботу проголосовать можно будет с 08:00 до 14:00 (с 10:00 до 16:00 мск). Как ожидается, предварительные итоги будут обнародованы уже 13 января.

Второй тур

Чешские политологи не исключают, что для определения победителя потребуется второй тур, который может пройти 26-27 января. Социологические опросы показывают, что в первом туре ни один из претендентов на высший государственный пост не сможет набрать свыше 50% голосов избирателей, чтобы обеспечить себе победу.

Фавориты предвыборной гонки - Земан и бывший глава Академии наук Чехии ученый-физик Иржи Драгош.

Действующий президент, согласно данным социологов, опирается на поддержку левоориентированных избирателей, граждан с образованием не выше среднего, рабочих, пенсионеров, жителей небольших городов, сел и деревень. Среди его сторонников и те, кто выступает против участия Чехии в инициированной Еврокомиссией программе распределения квот на прием беженцев, и те, кто опасается распространения ислама в Евросоюзе.

Драгоша поддерживают в первую очередь избиратели с высшим образованием, сторонники праволиберальных политических партий и значительная часть чешского бизнес-сообщества. Он пользуется наибольшей популярностью у жителей Праги и других крупных городов республики.

Неплохие, согласно исследованиям, шансы на успех имеют также бизнесмен и публицист Михал Горачек и чешский экс-премьер Мирек Тополянек. Каждый из них может получить около 10% голосов избирателей. Остальные пять кандидатов в президенты, как показывают опросы, с трудом наберут по 5% голосов избирателей.

Сам Земан при этом не исключает поражения на предстоящих выборах. В случае неудачи в первом туре он не будет рекомендовать своим избирателям поддерживать одного из кандидатов, прошедших во второй тур, поскольку среди соперников, с его точки зрения, нет опытных политиков, готовых ответственно исполнять свои обязанности на президентском посту.

Функции президента

Чехия - парламентская республика, и президент в ней выполняет представительские функции. Он представляет государство на международной арене и является верховным главнокомандующим. Исполнительная власть сосредоточена в руках правительства.

Вместе с тем без согласия главы государства кабинет министров не может назначать послов и руководителей дипломатических миссий при международных организациях. Президент и премьер периодически консультируются по важнейшим вопросам.

В 2013 году, когда в Чехии проводились предыдущие президентские выборы, потребовалось два тура для выявления победителя. Земан в первом туре тогда набрал 24,2% голосов, а во втором туре получил 54,8% голосов тех, кто пришел на избирательные участки.