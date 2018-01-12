СМИ: Акайед Улла не признал себя виновным в совершении теракта в 2017 году в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Выходец из Бангладеш Акайед Улла, который по данным властей США, привел в действие взрывное устройство в центре Нью-Йорка в декабре 2017 года, заявил в четверг в суде, что не признает себя виновным. Об этом сообщила газета NY Daily News.

Улла впервые предстал перед судом в Манхэттене; ему были зачитаны обвинения. На вопрос судьи о том, признает ли он свою вину, Улла ответил: "В настоящее время невиновен". Ранее СМИ сообщали, что на допросах он сознался в осуществлении теракта и поддержке террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В среду министерство юстиции США заявило, что большое жюри присяжных признало достаточными имеющиеся у прокуратуры материалы для предъявления Улле обвинений в официальном порядке. Ему инкриминируется, в частности, оказание материальной поддержки иностранной террористической организации, использование оружия массового поражения, совершение взрыва в общественном месте.

Взрыв в центре Манхэттена прогремел 11 декабря в подземном переходе на 42-й улице недалеко от автобусного терминала и станции метро на площади Таймс-сквер. По данным полиции, Улла привел в действие самодельную бомбу, закрепленную на его теле. В результате он был ранен и доставлен в больницу. Пострадали еще три человека, оказавшиеся поблизости.

Впоследствии Улла был помещен под стражу. 14 декабря он принял участие в судебных слушаниях в режиме телеконференции.