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СМИ: Акайед Улла не признал себя виновным в совершении теракта в 2017 году в Нью-Йорке

Международная панорама
12 января, 0:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что подозреваемый в атаке на Манхэттене говорил на допросах о своих связях с группировкой ИГ

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© AP Photo/A.M. Ahad, File

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Выходец из Бангладеш Акайед Улла, который по данным властей США, привел в действие взрывное устройство в центре Нью-Йорка в декабре 2017 года, заявил в четверг в суде, что не признает себя виновным. Об этом сообщила газета NY Daily News.

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Улла впервые предстал перед судом в Манхэттене; ему были зачитаны обвинения. На вопрос судьи о том, признает ли он свою вину, Улла ответил: "В настоящее время невиновен". Ранее СМИ сообщали, что на допросах он сознался в осуществлении теракта и поддержке террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В среду министерство юстиции США заявило, что большое жюри присяжных признало достаточными имеющиеся у прокуратуры материалы для предъявления Улле обвинений в официальном порядке. Ему инкриминируется, в частности, оказание материальной поддержки иностранной террористической организации, использование оружия массового поражения, совершение взрыва в общественном месте.

Взрыв в центре Манхэттена прогремел 11 декабря в подземном переходе на 42-й улице недалеко от автобусного терминала и станции метро на площади Таймс-сквер. По данным полиции, Улла привел в действие самодельную бомбу, закрепленную на его теле. В результате он был ранен и доставлен в больницу. Пострадали еще три человека, оказавшиеся поблизости.

Впоследствии Улла был помещен под стражу. 14 декабря он принял участие в судебных слушаниях в режиме телеконференции.

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