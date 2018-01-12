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Трамп счел предательством причастность своего экс-соратника Бэннона к книге о Белом доме

Международная панорама
12 января, 1:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, января. /ТАСС

При этом американский лидер уклонился от вопроса, является ли уход его бывшего стратега из президентской администрации окончательным

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Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает предательством то, что бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон разрешил использовать свои высказывания в скандальной книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вульфа. Об этом глава государства заявил в интервью, опубликованном в четверг в газете The Wall Street Journal.

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"Я счел себя преданным, потому что так не делается", - сказал Трамп. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, покинул ли Бэннон Белый дом навсегда. "Посмотрим, что случится [дальше]", - отметил президент США.

Трамп считает, что Бэннон значительно преувеличил свою роль в победе республиканца на президентских выборах 2016 года. "Самым крупным вкладом Стива было то, что он сумел убедить коррумпированные СМИ в том, что моя победа была его заслугой", - добавил президент.

Он заявил, что "ни разу не встречался" с Вульфом, который ранее утверждал, будто обсуждал наедине с Трампом различные вопросы. По словам публициста, он лично виделся с республиканцем несколько раз: во время предвыборной кампании 2016 года, во время передачи дел новой администрации в начале 2017-го и после начала ее работы.

Американский лидер также подтвердил намерение ужесточить законы США, предусматривающие привлечение СМИ к ответственности за недостоверную информацию и намеренное очернение людей. При этом Трамп выразил сомнение в том, что Конгрессу "хватит духу", чтобы одобрить такой шаг. "Если кто-то делает сфабрикованные заявления в книге, газете или где-то еще, когда источники липовые или не существующие вообще, я считаю, что эти кто-то должны нести ответственность", - указал президент США.

"Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" появилась в продаже 5 января. В книге содержится множество компрометирующих сведений и комментариев о президенте, членах его семьи и ближнего круга. Сам американский лидер ранее уже подверг книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений. Ее автора он назвал "полным неудачником, который выдумал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу".

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