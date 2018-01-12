СМИ: Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры по участию в Олимпиаде 15 января

ТАСС, 12 января. Республика Корея предложила КНДР провести 15 января в пограничном пункте Пханмунджом переговоры на рабочем уровне по вопросу об участии делегации Пхеньяна в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

9 января в пограничном пункте Пханмунджом состоялись переговоры между представителями КНДР и Южной Кореи, на которых было принято решение о том, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки, состоящую из танцоров и музыкантов. О том, намерена ли КНДР послать своих спортсменов для участия в Играх, не сообщалось, но говорилось о том, что связанные с Играми вопросы будут обсуждаться на дальнейших встречах.