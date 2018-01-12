Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры по участию в Олимпиаде 15 января

Международная панорама
12 января, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Переговоры могут состояться в пограничном пункте Пханмунджом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 января. Республика Корея предложила КНДР провести 15 января в пограничном пункте Пханмунджом переговоры на рабочем уровне по вопросу об участии делегации Пхеньяна в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

9 января в пограничном пункте Пханмунджом состоялись переговоры между представителями КНДР и Южной Кореи, на которых было принято решение о том, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки, состоящую из танцоров и музыкантов. О том, намерена ли КНДР послать своих спортсменов для участия в Играх, не сообщалось, но говорилось о том, что связанные с Играми вопросы будут обсуждаться на дальнейших встречах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Захарова: возможность содержания допинга в вакцине для спортсменов США нужно изучить
3
Мэрия Москвы допустила надстройку верхних этажей в 46 столичных домах
4
"Ъ": частные инвесторы купили в России электростанции для майнинга криптовалют
5
Власти Крыма приняли решение о ликвидации компании-оператора Керченской переправы
6
Неотразимый удар секретной "Булавы"
7
В МВД опровергли информацию о "заминированном" поезде в Белгородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама