МИД Ирана: продление США режима снятия санкций подтверждает силу ядерного соглашения

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Тегеран считает, что решение президента США Дональда Трампа о продлении режима снятия санкций с Исламской Республики подтверждает силу международного соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление МИД Ирана.

"Продление режима снятия санкций является свидетельством силы соглашения по иранскому тому", - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства. МИД Ирана отметил, что решение Вашингтона "доказывает, что этот договор является международным, а не американским".

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп принял решение продлить режим снятия санкций в отношении Ирана, которые были отменены в рамках реализации соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана, именуемого также Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Вместе с тем, как сообщил представитель американской администрации высокого ранга, делается это в последний раз. По его словам, Вашингтон намерен работать со своими союзниками над изменением соглашения.