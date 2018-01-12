Трамп призвал союзников США признать "Хезболлах" террористической организацией

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал союзников Вашингтона признать ливанское шиитское движение "Хезболлах" террористической группировкой. Заявление американского лидера распространил в пятницу Белый дом.

"Они [союзники США] должны признать "Хезболлах" в целом террористической организацией", - отметил американский лидер в документе, который касается оказания дальнейшего давления на Иран.

В настоящее время только ряд стран признает все движение террористической группировкой. Евросоюз и Великобритания признали таковой только боевое крыло этой организации. Китай нейтрально относится к движению и поддерживает с ним контакты, тогда как Россия считает "Хезболлах" законной общественно-политической силой.

Трамп также призвал союзников Вашингтона прекратить финансирование Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР), представляющего элитные подразделения иранских вооруженных сил, а также всех, кто помогает Тегерану оказывать поддержку терроризма.

"Я призываю всех наших союзников принять более существенные меры для противостояния другой враждебной деятельности Ирана. Помимо прочего, наши союзники должны прекратить финансирование КСИР, его ставленников, а также всех, кто вносит вклад в поддержку Ираном терроризма", - отмечается в документе.

13 октября Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Он заявил, что США будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на КСИР. Кроме того, глава государства отказался подтвердить то, что Тегеран выполняет соглашение по ядерной программе. Он обещает добиваться внесения в него изменений.