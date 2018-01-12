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В новой ядерной доктрине США заявлено, что страна хочет наладить стабильные отношения с РФ

Международная панорама
12 января, 23:11 UTC+3

В документе отмечается, что Соединенные Штаты не желают считать противником ни Россию, ни Китай

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© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. США не хотят считать противником ни Россию, ни Китай; Вашингтон стремится к налаживанию стабильных отношений и с Москвой, и с Пекином. Об этом говорится в новой ядерной доктрине США, опубликованной интернет-изданием Huffington Post. Документ содержит 64 страницы. Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины президент США Дональд Трамп отдал 27 января 2017 года. 

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"Соединенные Штаты не имеют желания относиться как к противнику ни к России, ни к Китаю, а добиваются [выстраивания] стабильных отношений с обеими [этими странами]", - заверяют авторы документа.

При этом они напоминают, что "США и Россия в прошлом поддерживали стратегические диалоги, чтобы не допускать выхода из-под контроля конкуренции и рисков в ядерной сфере". Однако за последние годы "это конструктивное взаимодействие существенно сократилось", признают составители доктрины. Они утверждают, что случившееся объясняется "действиями российской стороны". К таковым Пентагон относит и воссоединение Крыма с Россией, охарактеризованное как "незаконная аннексия" полуострова.

"Мы с нетерпением ждем [возникновения] условий, которые вновь позволят [США наладить] мирное и конструктивное взаимодействие с Россией", - подчеркивается в доктрине. Одновременно в предисловии, составленном министром обороны США Джеймсом Мэттисом, выражается мнение, что Россия выработала военную стратегию, предусматривающую "ядерную эскалацию" для решения поставленных задач. "Это развитие событий, наряду с вторжением России в Крым и ядерными угрозами в адрес наших союзников, ознаменовало беззастенчивое возвращение России к конкуренции великих держав", - считает руководитель военного ведомства США.

Расходы на арсенал ядерного сдерживания

В новой ядерной доктрине США также указано, что Соединенным Штатам необходимо в следующие 10 с лишним лет более чем в два раза увеличить объем расходов на свой арсенал ядерного сдерживания. 

"Расходы на [потенциал] ядерного сдерживания сегодняшнего дня составляют примерно 3% ежегодного оборонного бюджета [США, равного приблизительно $700 млрд]", - говорится в предисловии к этому документу, которое было написано шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом. - Дополнительное финансирование [в размере] еще 3-4% в течение более чем 10 лет будет требоваться для замены этих устаревающих систем". "Это высший приоритет vинистерства обороны [США]", - подчеркивает Мэттис.

Новый раунд ядерного разоружения

Россия отклоняет предложения США о проведении нового раунда сокращения ядерных вооружений. Такие данные содержатся в новой ядерной доктрине США.

"В более широком контексте Россия... отвергает усилия США, направленные на то, чтобы за [выполнением] Нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, именуемого американской стороной Новым ДСНВ - прим. ТАСС) последовал новый раунд сокращения [атомных арсеналов Москвы и Вашингтона] путем переговоров, а также на сокращение нестратегических ядерных сил", - пишут авторы документа.

"Тем не менее Новый ДСНВ остается в силе до февраля 2021 года и при обоюдном согласии [сторон] может быть продлен на срок до пяти лет - до 2026 года", - отмечается в тексте новой доктрины.

В ней также подтверждается, что США, невзирая на текущую военно-политическую обстановку в мире, собираются продолжать выполнять Новый ДСНВ. "США уже выполнили центральные ограничения Договора, которые должны быть достигнуты 5 февраля 2018 года, и будут продолжать имплементацию Нового ДСНВ", - подчеркивает Пентагон.

Новый ДСНВ вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что Россия и США сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на этих ракетах, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Ядерная триада

США намерены сохранять свою ядерную триаду, несмотря на призывы целого ряда видных американских экспертов, настаивающих на отказе Вашингтона от МБР наземного базирования, это также указано в документе.

"Отказ от какой-либо из составляющих триады в огромной степени облегчил бы противнику планирование нападения и позволил бы противнику сконцентрировать ресурсы и внимание на уничтожении двух остающихся [ее] компонентов", - считают авторы документа. "Следовательно, мы будем поддерживать существующие системы нашей триады до тех пор, пока не будут реализованы программы [их] замены", - подчеркивает Пентагон.

Между тем, многие американские специалисты заявляют, что на данном этапе стратегическое ядерное сдерживание США могут вполне успешно обеспечивать и при отказе от МБР шахтного базирования за счет ядерных подводных ракетоносцев и тяжелых бомбардировщиков. Именно все эти компоненты и составляют ядерную триаду.

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