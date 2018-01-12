В Мексике не видят доказательств вмешательства РФ в выборы в стране

МЕХИКО, 12 января. Мексика не располагает сведениями, которые могли бы подтвердить предположения о возможном вмешательстве России в президентские выборы в стране путем поддержки кандидата левого толка Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Об этом заявил в обнародованном в пятницу интервью радиостанции Radio Formula Энрике Очоа Реса, глава Национального исполнительного комитета Институционно-революционной партии (ИРП).

"У нас нет доказательств, чтобы подтвердить возможное вмешательство российского правительства", - сказал Очоа Реса. Он добавил, что необходимо следить за тем, как развивается ситуация, потому что соответствующие предупреждения уже были получены. Ранее в этом месяце стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер выступил с утверждением о якобы существующих признаках российского вмешательства в предстоящие выборы главы государства в латиноамериканской стране.

Мексика изберет нового президента 1 июля. В число основных претендентов на высший государственный пост, помимо Лопеса Обрадора, можно включить экс-министра финансов Хосе Антонио Мида от ИРП и Рикардо Анайю, экс-руководителя Партии национального действия. Действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето имеет членство в ИРП.