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Парламент Египта утвердил перестановки в правительстве, затронувшие четыре министерства

Международная панорама
14 января, 14:42 дата обновления: 14 января, 15:51 UTC+3 КАИР КАИР 14, января. /ТАСС

Впервые должности министра туризма и министра культуры заняли женщины

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КАИР, 14 января. /ТАСС/. Палата представителей (парламент) Египта официально утвердила 14 января перестановки в правительстве страны. По данным новостного портала газеты Al Ahram, они затронули четыре министерства.

В частности, минтуризма впервые возглавила женщина Рания аль-Машат, обучавшаяся в США и работавшая ранее экономическим советником от Египта при Международном валютном фонде в Вашингтоне, а также входившая до последнего времени в руководство центробанка. Сменило главу и министерство местного развития, которым теперь будет управлять директор Центрального бюро мобилизации и статистики АРЕ Абу Бакр аль-Гинди, а также министерство по делам госпредприятий, чьим руководителем стал Халед Мухаммед Али Бадауи.

Что касается минкультуры, его также первый раз возглавила женщина, глава Каирской оперы Инас Абдель Даим. Таким образом, впервые в истории исполнительной власти арабской республики число представительниц прекрасного пола в Совете министров увеличилось до шести - почти пятая часть кабмина.

Кроме того, депутаты утвердили на должности двух замминистров в минздраве и министре жилищного хозяйства и городских поселений, которым руководит Мустафа Мадбули. С 23 ноября он исполняет обязанности премьера после того, как действующий глава кабмина Шериф Исмаил вынужден был на неопределенный срок оставить свой пост по состоянию здоровья, позднее прошел курс лечения за рубежом и уже больше месяца не появлялся на публике. О характере его заболевания не сообщалось.

Что касается Мадбули, то он и дальше на временной основе продолжит работу в качестве и.о. главы правительства до тех пор, пока действующий премьер не оправится от болезни. Последний, как сообщает портал "Аль-Яум ас-Сабиа", уже провел встречи с новыми министрами. С инициативой обновления состава кабинета выступил президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Согласно 174 статье Конституции АРЕ, глава республики может утвердить новых министров только после консультаций с премьером и одобрения Палатой представителей абсолютным большинством присутствующих депутатов.

Первый состав правительства под руководством Исмаила был приведен к присяге 19 сентября 2015 года. Ранее перестановки в его кабмине производились в марте 2016 года и феврале 2017 года и затрагивали исключительно ведомства экономического блока и сферы услуг.

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