Юрист из Каира заявил о президентских амбициях и плане запретить Facebook в случае победы

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Известный в Египте юрист и общественный деятель Муртада Мансур намерен участвовать в президентских выборах, запланированных на конец марта. Соответствующее сообщение, как передает в воскресенье телеканал "Миср-5", он опубликовал на своей странице в Facebook.

Примечательно, что в качестве первого шага на посту главы государства Мансур намерен полностью запретить эту социальную сеть в Египте. Программа его действий включает также готовность решить проблему безработицы в стране, где уже много лет властям никак не удается справиться со стремительным ростом населения и, как следствие, обеспечить всех рабочими местами, открыть новые заводы, изменить систему образования, убрать с улицы беспризорников. Кроме того, Мансур намерен в случае победы сказать в лицо президенту США Дональду Трампу о том, что он "сумасшедший, от которого исходят все беды".

Адвокат, парламентарий и президент футбольного клуба "Замалек" известен своими нападками на коллег и оскорблениями в их адрес, его депутатский иммунитет не раз позволял ему избегать судебных исков. Мансур баллотировался на парламентских выборах в 1990, 1995, 2000 и 2012 году, но лишь в 2000-м одержал на них победу. Он выдвигался на президентских выборах 2012 года от Египетской национальной партии, но избирком тогда не зарегистрировал его. В 2014-м Мансур вновь участвовал в выборах главы государства, но сразу после регистрации кандидатом отказался от гонки в пользу Абдель Фаттаха ас-Сиси, который и был в итоге избран президентом.

На минувшей неделе Национальная комиссия по выборам объявила, что голосование пройдет 26-28 марта. Регистрация кандидатов начнется 20 января, 24 февраля должен быть утвержден окончательный список претендентов.

К настоящему моменту о своих политических амбициях заявил также депутат Мухаммед Анвар Садат, потомок убитого в 1981 году президента Египта Анвара Садата. Ас-Сиси пока не объявлял о своих планах баллотироваться на второй срок, но группа активистов уже собирает подписи в его поддержку.

Для утверждения кандидатом претендент на высший государственный пост должен заручиться поддержкой не менее 20 парламентариев или собрать во всех провинциях в общей сложности 25 тыс. подписей, что для большинства политиков представляется нереальным.