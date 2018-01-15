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Нетаньяху раскритиковал палестинского лидера за отказ признать Израиль в любых границах

Международная панорама
15 января, 23:32 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 15, января. /ТАСС

Ране Махмуд Аббас обвинил США и Израиль в срыве мирного процесса

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал в понедельник палестинского лидера Махмуда Аббаса за отказ признать еврейское государство в каких-либо границах. Заявление политика распространила его канцелярия.

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В воскресенье президент Палестины на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины в Рамалле выступил с резкой критикой США и Израиля, обвинив их в срыве мирного процесса.

"Аббас открыл всю правду и продемонстрировал широкой общественности простую истину: корень конфликта между нами (израильтянами) и палестинцами - это их твердый отказ в признании еврейского государства в каких-либо границах", - приводит канцелярия слова Нетаньяху.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства и заявил о переносе американского посольства в Израиле в этот город из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Аббас, Махмуд Нетаньяху, Биньямин
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