Нетаньяху раскритиковал палестинского лидера за отказ признать Израиль в любых границах

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал в понедельник палестинского лидера Махмуда Аббаса за отказ признать еврейское государство в каких-либо границах. Заявление политика распространила его канцелярия.

В воскресенье президент Палестины на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины в Рамалле выступил с резкой критикой США и Израиля, обвинив их в срыве мирного процесса.

"Аббас открыл всю правду и продемонстрировал широкой общественности простую истину: корень конфликта между нами (израильтянами) и палестинцами - это их твердый отказ в признании еврейского государства в каких-либо границах", - приводит канцелярия слова Нетаньяху.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства и заявил о переносе американского посольства в Израиле в этот город из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства.