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СМИ: Пучдемон присягнул на верность конституции Испании, чтобы получить кресло депутата

Международная панорама
16 января, 14:02 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 16, января. /ТАСС

По словам экс-главы Каталонии, он сделал это "из-за юридических требований"

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МАДРИД, 16 января. /ТАСС/. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон присягнул на верность конституции Испании и региональному уставу, чтобы получить депутатский мандат по итогам выборов в автономии 21 декабря прошлого года.

Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

По его информации, до учредительного заседания парламента Каталонии, намеченного на 17 января, избранные депутаты от политических сил должны были представить, среди прочего, письменное обещание соблюдать устав и конституцию. Пучдемон отметил, что присягнул на верность "из-за юридических требований". "Я обещаю действовать с полной верностью воле народа Каталонии", - заверил бежавший в Бельгию экс-глава автономии.

Испанская прокуратура обвиняет Пучдемона в бунте, мятеже и растрате. Суд королевства выдал ордер на его арест на случай, если он вернется в страну. Экс-лидер Каталонии может попытаться вновь занять пост главы автономии дистанционно по видеосвязи либо с помощью представителя. Правительство Испании заверило, что обжалует в суде любые нарушения при вступлении в должность главы автономии.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, позволяющей ограничить самоуправление Каталонии. После ее одобрения премьер Испании Мариано Рахой отстранил от должностей Пучдемона и членов его правительства и распустил парламент Каталонии.

По итогам волеизъявления политические силы, выступающие за независимость региона, получили большинство в местном парламенте. Новоизбранные депутаты соберутся на учредительное заседание 17 января. Затем между политическими силами начнутся консультации о выдвижении кандидата на пост главы Каталонии.

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