Американский генерал не стал комментировать планы подготовки пограничных сил в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Бригадный генерал Мэтью Глинн, заместитель командующего операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводят в Ираке и Сирии государства во главе с США, воздержался 16 января от комментариев планов Пентагона обучать курдов охранять границу Сирии с Турцией.

"Политические комментарии и обмены - это не моя компетенция, не моя сфера деятельности, - заявил генерал на брифинге в Вашингтоне, трансляция которого шла на сайте Министерства обороны США. - Мы уделяем внимание динамике в отношениях между партнерами в этом регионе. Конечно же, мы уделяем внимание тому, что касается Турции, и тому, что предпринимается на межгосударственном уровне. Наша сфера - взаимодействие в военной области, и мне важно, каковы их намерения в этой области".

Ранее во вторник глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не допустит вооружения сирийских курдов из партии "Демократический союз" (ДС) и отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) со стороны США.

В воскресенье начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve полковник Томас Вил сообщил, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии" из числа бойцов СДС. По словам Вила, "численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек". Действовать же она будет, как предполагается, именно возле границ Турции.

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник заявил, что планы США по подготовке отрядов СДС для охраны сирийско- турецкой границы не способствуют урегулированию кризиса вокруг Африна. С резким осуждением американской инициативы выступил МИД Турции, а турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что США "играют с огнем".

Официальный Дамаск считает, что планы Вашингтона представляют угрозу территориальной целостности и единству Сирии.