США и Казахстан приветствуют инициативы по деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Казахстан и США приветствуют дипломатические инициативы, направленные на деэскалацию насилия в Сирии, а также укрепление основы политического урегулирования конфликта в этой арабской стране. Об этом говорится в письменном заявлении, которое было распространено от имени пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс по итогам состоявшихся 16 января в Вашингтоне переговоров президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева.

"Применительно к Сирии обе стороны приветствовали дипломатические инициативы, обеспечивающие подлинную деэскалацию насилия и укрепляющие базис политического урегулирования конфликта посредством женевского мирного процесса во главе с ООН", - гласит документ.

В минувшем году в Астане был запущен механизм переговоров, нацеленных на преодоление конфликта в Сирии. Первый раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана прошел 23-24 января 2017 года. Его важным итогом стало начало процесса определения групп умеренной вооруженной оппозиции, способных вести переговоры с властями Сирии. Россия, Турция и Иран договорились о создании трехсторонней оперативной группы для контроля за соблюдением перемирия в стране.

В декабре 2017 года в столице Казахстана состоялась восьмая международная встреча по Сирии. По ее итогам Россия, Иран и Турция договорились о проведении Конгресса сирийского национального диалога 29-30 января в Сочи. Между тем исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд утверждал на прошлой неделе, что Астанинский процесс урегулирования в Сирии вышел далеко за рамки тех целей, ради которых он был создан.

Следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане решено провести во второй половине февраля 2018 года.