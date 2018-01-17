Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США и Казахстан приветствуют инициативы по деэскалации в Сирии

Международная панорама
17 января, 0:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, января. /ТАСС

Стороны приветствовали инициативы, укрепляющие базис политического урегулирования конфликта посредством женевского мирного процесса во главе с ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Казахстан и США приветствуют дипломатические инициативы, направленные на деэскалацию насилия в Сирии, а также укрепление основы политического урегулирования конфликта в этой арабской стране. Об этом говорится в письменном заявлении, которое было распространено от имени пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс по итогам состоявшихся 16 января в Вашингтоне переговоров президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева.

"Применительно к Сирии обе стороны приветствовали дипломатические инициативы, обеспечивающие подлинную деэскалацию насилия и укрепляющие базис политического урегулирования конфликта посредством женевского мирного процесса во главе с ООН", - гласит документ.

Смотрите также
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Казахстан выводит отношения с США на новый уровень

В минувшем году в Астане был запущен механизм переговоров, нацеленных на преодоление конфликта в Сирии. Первый раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана прошел 23-24 января 2017 года. Его важным итогом стало начало процесса определения групп умеренной вооруженной оппозиции, способных вести переговоры с властями Сирии. Россия, Турция и Иран договорились о создании трехсторонней оперативной группы для контроля за соблюдением перемирия в стране.

В декабре 2017 года в столице Казахстана состоялась восьмая международная встреча по Сирии. По ее итогам Россия, Иран и Турция договорились о проведении Конгресса сирийского национального диалога 29-30 января в Сочи. Между тем исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд утверждал на прошлой неделе, что Астанинский процесс урегулирования в Сирии вышел далеко за рамки тех целей, ради которых он был создан.

Следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане решено провести во второй половине февраля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Иран Сирия Россия Турция Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс биткоина упал более чем на 25% за сутки
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Депутаты Рады отказались признать республики Донбасса террористическими организациями
4
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
5
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
6
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой появится в продаже в России в марте
7
Казахстан выводит отношения с США на новый уровень
Темы дня
Новости партнеров
Реклама