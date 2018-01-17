Экс-сотрудник ЦРУ арестован в аэропорту за незаконное хранение секретных данных

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) 53-летний Джерри Чунь Шин Ли вечером в понедельник был арестован в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди по обвинению в незаконном хранении информации, имеющей отношение к национальной обороне. Об этом во вторник сообщило министерство юстиции.

"Ли - натурализованный гражданин США, который на данный момент проживает в Гонконге, в Китае. Согласно документам суда, Ли начал работать в ЦРУ в качестве оперативного сотрудника в 1994 году, он обладал допуском к секретной информации и неоднократно подписывал документы о неразглашении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В 2012 году во время путешествия Ли и его семьи на Гавайи и Вирджинию агенты Федерального бюро расследований провели санкционированный судом обыск в его гостиничном номере, проверив также багаж. Они обнаружили две небольшие книги с вложенными в них написанными от руки записками. В них содержались, в частности, настоящие имена и телефоны сотрудников ЦРУ под прикрытием, адреса тайных объектов управления и ряд других засекреченных данных.

Во вторник Ли предстал перед судом. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении информации, которая имеет отношение к обороноспособности страны. Максимальный срок тюремного заключения по этой статье составляет 10 лет.