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СМИ: комитет нижней палаты Конгресса вновь вызвал экс-стратега Трампа Стивена Бэннона

Международная панорама
17 января, 3:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, января. /ТАСС

По данным газеты The Hill, конгрессмены потребовали у Бэннона ответить на ряд вопросов, а также некие документы, однако пока комитет ничего не получил

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ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США по разведке во вторник вновь, теперь уже в обязательном порядке, вызвал бывшего политического стратега президента Дональда Трампа Стивена Бэннона, чтобы задать ему вопросы в рамках своего расследования утверждений о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Hill.

По ее данным, конгрессмены потребовали у Бэннона ответить на ряд вопросов, а также некие документы, однако пока комитет ничего не получил. При этом Бэннон может воспользоваться правом не свидетельствовать против себя самого, оно гарантировано пятой поправкой к конституции США.

Газета отмечает, что ранее спецкомитет в рамках своего расследования никогда не вызывал в обязательном порядке должностных лиц, которые пришли в Конгресс по приглашению, но не ответили на все вопросы, интересовавшие законодателей.

Ранее Бэннон уже посетил спецкомитет по разведке. Он отказался отвечать на вопросы о периоде приема дел у предыдущей администрации Барака Обамы и работы в Белом доме, сославшись на инструкции, полученные от нынешней администрации. Пресс-секретарь президента Сара Сандерс позже подтвердила, что, согласно установленным правилам, Конгресс в начале должен согласовывать такие вопросы с Белым домом.

Бэннон дал показания в Конгрессе впервые с тех пор, когда он попал в опалу и был уволен президентом США. Размолвка усугубилась после выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" американского журналиста Майкла Вулфа. В основу книги, как утверждает Вулф, положены не только его личные беседы с Трампом, но и непубличные высказывания Бэннона.

Газета The New York Times ранее во вторник информировала, что спецпрокурор США Роберт Мюллер вызвал бывшего политстратега Белого дома для дачи показаний перед большим жюри присяжных в рамках расследования приписываемого команде Трампа сговора с Москвой. Свидетель перед большим жюри обязан отвечать на все вопросы, которые вместе с ответами стенографируются и могут в дальнейшем быть использованы в качестве улики или доказательства в суде. Прокуратура в США обычно предпочитает такой вариант, когда рассчитывает поймать человека на лжи и обладает информацией, о которой тот не знает, пояснило издание.

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