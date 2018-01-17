Эмиссар ООН внес новые предложения по урегулированию спора о наименовании Македонии

ООН, 17 января. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН Мэтью Нимиц внес в среду новые компромиссные предложения по урегулированию спора между Грецией и Македонией по госнаименованию бывшей югославской республики. Об этом он заявил журналистам в Нью-Йорке по итогам встречи с дипломатами двух стран.

"Я внес предложение, набор идей, я не буду комментировать их содержание", - сказал дипломат. "Я рассматриваю это как хороший набор идей, это компромисс, набор, который должен устраивать обе стороны и способен привести к достойному и удовлетворительному решению. Но это моя точка зрения", - пояснил Нимиц. Отвечая на вопрос о том, может ли из названия бывшей югославской республики в конечном счете исчезнуть слово "Македония", эмиссар заявил, что это нереалистично.

Он сообщил, что дал делегациям двух стран время на рассмотрение своих новых предложений, и предположил, что в ближайшее время состоятся "интенсивные встречи на высоком уровне". "Я думаю, что в ближайший месяц-два будет видно, сможем ли мы достичь серьезного прогресса или нет", - добавил спецпосланник генсека ООН.

Нимиц выразил надежду, что спор о госнаименовании Республики Македония будет урегулирован в ближайшее время, однако не стал строить предположений по поводу конкретных сроков. При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, реально ли достичь соглашения в течение шести месяцев.

Греция считает, что Республика Македония не может одна монополизировать название исторического географического региона Македония, 51% которого находится в Греции, 38% - в Республике Македония, 11% - в Болгарии и 1% - в Албании. Афины добиваются изменения названия соседней страны за счет внесения в него пояснительного географического элемента, который позволил бы не только не путать ее с северной греческой областью Македония, родиной полководца Александра Македонского, но и внести ясность в тот факт, что славянские "македонцы" не могут быть потомками древнегреческих македонцев.

Кроме того, как считают в Афинах, настаивая на монополии на право называться просто "Македонией" эта страна фактически указывает на свои территориальные претензии к греческой области, что является нарушением Копенгагенских критериев и принципа добрососедства, основополагающего в Евросоюзе.