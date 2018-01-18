Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса вывел Украину из колеи минских соглашений

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Конструкция политического урегулирования конфликта в Донбассе, заложенная в минских соглашениях, разрушается в значительной мере в связи с принятием Верховной радой закона о реинтеграции региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Украина принятием сегодняшнего закона выехала из той колеи, которая была проложена минскими соглашениями по урегулированию конфликта в Донбассе <...> Теперь эти две политические конструкции (соглашения и закон - прим. ТАСС) будут конкурировать", - считает Бортник.

По его мнению, принятие закона разрушает ту конструкцию политического урегулирования конфликта, которая прописана в минских соглашениях. "Если в минских соглашениях прописан прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском, отношение к выборам в Донбассе, при этом Россия, Германия и Франция выступают гарантами этого диалога, то в законе никаких представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей не существует, а только оккупационная администрация, - пояснил эксперт. - Более того, Россия в законе - уже не гарант, а оккупант, страна-агрессор, которая захватила украинские территории".

Кроме того, подчеркнул он, согласно нормам принятого Радой закона, "любой, кто будет вести диалог, например, с Донецком и Луганском, может попадать даже под уголовную ответственность, потому что невозможно вести диалог с оккупационной администрацией". Бортник также добавил, что теперь "никакой амнистии не будет, потому что все, кто сотрудничал с оккупационной администрацией или ответственен за моральный и материальный вред, который нанесен Украине, подлежат уголовной ответственности".

Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.