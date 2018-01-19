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Пентагон оставил без комментариев начало поставок Россией Китаю С-400

Международная панорама
19 января, 2:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, января. /ТАСС

Официальный представитель пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл отметил, что группа китайских военнослужащих прошла в РФ обучение эксплуатации С-400

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Вид на Пентагон

Вид на Пентагон

© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Пентагон оставил без комментариев начало поставок Россией Китаю зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

"Мы не комментируем решения суверенных государств, касающиеся национальной безопасности", - заявил 18 января корреспонденту ТАСС официальный представитель пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл.

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Об отправке первого полкового комплекта С-400 в Китай ТАСС сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества РФ. Он также отметил, что в прошлом году группа китайских военнослужащих прошла в России обучение эксплуатации С-400. В ФСВТС России не стали комментировать данную информацию.

О подписании РФ контракта с Китаем на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года, в ноябре 2015 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта. Пекин - первый зарубежный заказчик этих систем ПВО. Второй иностранный покупатель системы С-400 - Турция.

Система "Триумф" принята на вооружение в РФ в 2007 году. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, способна поражать цели в ближнем космосе.

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