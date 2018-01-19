МИД Франции: закон о реинтеграции Донбасса не ставит под сомнение минские договоренности

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса), принятый на Украине, не представляет угрозы для выполнения задачи по реализации минских соглашений. Такое мнение высказал в пятницу официальный представитель МИД Франции.

"Украина приняла 6 октября 2017 года закон, позволяющий на один год продлить особый статус Донбасса, обозначив тем самым свое стремление реализовывать положения минских соглашений. Теперь одобрение закона 18 января нынешнего года "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" касается внутренней организации гражданских и военных структур Украины в контексте конфликта на востоке страны. Данный закон не подвергает сомнению задачи реализации Россией и Украиной положений минских соглашений", - говорится в заявлении представителя французского дипломатического ведомства.

В нем подчеркивается, что Франция "остается приверженной целям обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины". "Мы призываем все стороны соблюдать договоренность о прекращении огня и продвигаться по пути мирного урегулирования конфликта, в частности в рамках нормандского формата", - подчеркнул представитель МИД Франции.

Отвечая на вопрос относительно предложения президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Украине из Минска в другое место, представитель МИД Франции сказал: "В 2014 году четыре страны-участницы нормандского формата на основе общего согласия одобрили предложение Белоруссии проводить данные встречи в Минске".

Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.