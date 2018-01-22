Россия и Китай в фокусе Стратегии национальной обороны США

Пентагон представил общественности краткую версию новой Стратегии национальной обороны (СНО) США — документа, формулирующего ключевые цели вооруженных сил. Его полная версия останется засекреченной и будет использоваться министерством обороны в качестве "путеводной звезды". Какие выводы можно сделать из рассекреченной версии документа и чем новая стратегия отличается от предыдущих — в материале ТАСС.

Новые стратегии новой администрации

Дональд Трамп заканчивает свой первый год на посту президента США с новой Стратегией национальной безопасности, представленной в декабре, и новой Стратегией национальной обороны, представленной 19 января 2018 года. На очереди стоят еще два важных доктринальных документа — Обзор ядерной доктрины (Nuclear Posture Review) и Стратегия развития ПРО (Ballistic Missile Defense Review).

Каждый из этих документов отражает взгляды новой администрации на то, как обеспечивать "безопасность и лидерство" США на глобальной арене в условиях наступающей эпохи многополярного мира.

Так, в Стратегии национальной безопасности 2017 года, первой со времен Барака Обамы, особое внимание уделяется странам, пытающимся "размыть американскую безопасность и процветание", — России и Китаю. Иран, КНДР и международный терроризм также входят в список угроз, а вот изменение климата на планете в документе вовсе не упоминается.

Зачастую американские СМИ получают доступ к черновым вариантам таких документов и дают краткий пересказ того, что им удалось узнать. Так, например, американский портал Breaking Defense утверждал, что борьба с терроризмом в новом документе уйдет на второй план, что особый акцент будет сделан на развитие науки (от искусственного интеллекта до биотехнологий) и сотрудничество с союзниками США и международными организациями, такими как ООН.

А Defense News писал, что документ не останется лишь заявлением, ссылаясь на слова председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозефа Данфорда.

"Я думаю, что те, кто знаком с секретарем [министром обороны США Джеймсом] Мэттисом или посмотрит на его историю, заметит, что он не склонен публиковать документы или давать указания, которые он на самом деле не намерен выполнять", — сказал Данфорд.

"Соперничество великих держав"

"Все, что мы делаем, должно способствовать укреплению боеспособности наших вооруженных сил. Мы не можем ожидать успеха в борьбе с завтрашними конфликтами со вчерашним оружием или оборудованием", — заявил министр обороны США на презентации стратегии в Пентагоне.

Проблема "вчерашнего оружия" вызывает особое беспокойство в Пентагоне потому что, как и предполагали СМИ, в новом документе борьба с терроризмом действительно ушла на второй план. Теперь во главе угла — "соперничество великих держав". Другими словами — противостояние растущим военным и экономическим возможностям Пекина и Москвы.

Россия и Китай в представлении Пентагона — "ревизионистские силы, пытающиеся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям". А в сфере ВПК соперничать с Москвой и Пекином Вашингтону сложнее, чем с афганскими талибами или боевиками "Исламского государства" (ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ).

"Эрозия военного превосходства США над Китаем и Россией… может в конечном итоге подорвать нашу способность сдерживать агрессию", — сказал заместитель помощника министра обороны Элбридж Колби.

"Режимы-изгои"

КНДР и Иран традиционно притягивают к себе далеко не самые лестные отзывы со стороны американского истеблишмента. Пентагон называет эти государства не иначе как "режимами-изгоями, дестабилизирующими регион".

"Незаконные действия Северной Кореи и ее безрассудная риторика продолжаются несмотря на осуждение и санкции со стороны ООН. Иран продолжает сеять насилие и остается самой серьезной проблемой для стабильности на Ближнем Востоке", — говорится в тексте новой стратегии.

В документе также отмечается возрастающая роль "негосударственных акторов" (non-state actors) — как террористических и хакерских групп, представляющих угрозу для США, так и НКО, а также международных организаций — союзников Вашингтона.

Рецепт Пентагона

Для обеспечения безопасности страны и "охраны свободного и открытого международного порядка" министерство обороны США ставит перед собой более десятка целей.

Как говорится в документе, Пентагон должен:

защищать страну от нападения;

сохранять военное превосходство (как глобальное, так и в ключевых регионах);

сдерживать противников от агрессивных действий в отношении жизненно важных интересов США;

взаимодействовать с межведомственными партнерами, чтобы продвигать влияние и интересы США; Смотрите также Пентагон: поставки оружия Украине отвечают интересам США

сохранять благоприятствующий баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке и в Западном полушарии;

защищать союзников от военной агрессии и справедливо распределять обязанности между ними;

предотвращать и препятствовать заполучению государствами или негосударственными акторами оружия массового поражения;

бороться с терроризмом и предотвращать действия террористов против США и их союзников.

Есть у министерства обороны и долгосрочные стратегические цели. Их всего три:

восстановление военной готовности на пути построения более боеспособных вооруженных сил;

укрепление альянсов по мере привлечения новых партнеров;

реформирование деловой практики министерства для повышения его эффективности.

Первая предполагает модернизацию стратегических ядерных сил США и систем ПРО, развитие военных технологий, логистики и автономных систем. Вторая — активное взаимодействие с НАТО и создание коалиций на Ближнем Востоке. Третья — переход к "культуре исполнения, где результаты и ответственность имеют значение" и "эффективное использование средств налогоплательщиков".

Если бюджет на 2018 год в США будет принят без изменений, Пентагону будет выделено почти $700 млрд.

Александр Мосесов