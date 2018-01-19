Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом на полях форума в Давосе

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает провести переговоры с главой США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Клминкин.

"Конечно, президент будет общаться с Трампом", - сказал он в эфире телеканала "Интер". Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, будет ли это личная встреча или переговоры пойдут в каком-то другом формате, Климкин заявил, что "они будут говорить как два президента".

Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция.