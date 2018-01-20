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СМИ: МИД ФРГ обеспокоен развитием ситуации на севере Сирии

Международная панорама
20 января, 22:23 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 20, января. /ТАСС

В ведомстве также призвали стороны конфликта к сдержанности

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БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. МИД Германии обеспокоен ситуацией на севере Сирии, где Турция начала операцию против курдских формирований. Об этом со ссылкой на дипломатические круги сообщило в субботу агентство DPA.

"Мы с тревогой наблюдаем за ситуацией на севере Сирии", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. "Мы призываем все стороны сейчас действовать благоразумно и не допустить нового витка насилия", - отметил источник агентства.

"Жители севера Сирии уже претерпевают достаточно страданий, - указали в МИД. - Внимание должно быть сосредоточено на борьбе с террористическими группировками, которые находятся в списке ООН". "Всем следует, наконец, направить свои усилия на достижение прогресса в политической плоскости", - подчеркнул источник агентства.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в районе Африн.

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Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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