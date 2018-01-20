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AFP: во Франции мужчине предъявлено обвинение в подготовке теракта

Международная панорама
20 января, 22:51 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 20, января. /ТАСС

По данным источника агентства, при обыске жилья злоумышленника нашли вещества, используемые для приготовления взрывного устройства

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ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Судья по делам о терроризме Парижского суда предъявил в субботу обвинение 33-летнему мужчине в подготовке теракта в стране. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его сведениям, задержанный ранее распространил видеозапись, в которой заявил о своей верности идеям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Он был захвачен сотрудниками Главного управления внутренней безопасности в минувший вторник в районе города Ним (департамент Гар, юг страны).

При обыске в том помещении, где проживал злоумышленник, были найдены вещества, используемые для приготовления взрывного устройства. На данный момент нет сведений о том, выбрал ли этот человек какую-то конкретную цель для совершения теракта, уточняет AFP.

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Борьба с "Исламским государством"
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