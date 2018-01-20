Посетивший Косово президент Сербии обещал деньги на детсады, но не на оружие

БЕЛГРАД, 20 января. /ТАСС/. Главная цель сербов в Косово заключается в выживании народа, но добиваться ее достижения следует не путем конфликта с албанцами, а через диалог с ними, а также развитие социальных, гуманитарных и экономических проектов при поддержке Белграда. Таким было основное содержание заявлений президента Сербии Александара Вучича во время его начавшегося в субботу визита в Косово, призванного успокоить сербское население края после убийства местного политика Оливера Ивановича.

Насыщенная программа

Поездка Вучича началась с посещения монастыря Баньска, где благодаря помощи центральных властей Сербии было реализовано несколько экономических проектов, в том числе обустройство целебных источников. Затем президент Сербии отправился в Косовска-Митровицу и возложил цветы к месту убийства Ивановича.

Вслед за этим Вучич провел встречу с жителями города в здании Технического института, продлившуюся около трех часов. Пресса при этом разговоре не присутствовала. Следующим пунктом стало посещение села Грачаница, где находится один из старейших сербских монастырей. Здесь Вучич посетил традиционный сербский семейный праздник.

Завершилась программа посещением поселка Лапле-Село - сербского анклава в центре Косова, где живут 853 серба. Здесь состоялась большая встреча президента с жителями этого села и их соотечественниками, приехавшими из других городов и поселков края.

Визит запланирован на два дня и должен продолжиться в воскресенье, но уже без участия прессы.

Необходимый риск

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович в пятницу назвал поездку Вучича в Косово чрезвычайно рискованной, однако добавил, что не видит возможности отговорить президента от принятого решения. Сербский президент не только в итоге не отказался от этого намерения, но даже взял с собой в Косово своего сына.

К визиту президента Вучича в Косове приняты повышенные меры безопасности как со стороны служб безопасности Сербии, так и полиции Косова.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, мероприятия с участием президента прошли без каких-либо происшествий и провокаций. Обстановка во всех пунктах маршрута сербского президента была спокойной.

Мир и справедливость

Во время визита Вучич подчеркнул, что "главный интерес сербов - мир, выживание народа и сохранение сербов в Косове". Он призвал своих соотечественников не покидать земли, на которых сербы жили на протяжении столетий, и обещал оказывать им поддержку. Однако деньги пойдут, указал сербский президент, не на оружие, а на школы и детские сады.

"Были предложения, чтобы в соответствии с резолюцией 1244 (эту резолюцию Совет Безопасности ООН принял в 1999 году, она подтверждает суверенитет и территориальную целостность Союзной Республики Югославия, правопреемницей которой является Сербия - прим. ТАСС) Сербия предоставила оружие, но я сказал, что Сербия предоставит деньги на детсады и школы", - сказал он.

Вучич считает, что политика Белграда должна заключаться в поддержании мира с албанцами даже после убийства Ивановича. "Мы будем вести себя ответственно и серьезно и продолжим разговаривать с албанцами, - сказал он. - Я верю и надеюсь, что никто не будет нападать на вас, я верю в это, но мы будем вести такую политику, чтобы иметь возможность защитить сербов".

Комментируя само убийство Ивановича, сербский президент отметил, что от результатов расследования будет в значительной степени зависеть будущее Косова. По его словам, в Белграде следят за ходом дела и рассчитывают, что исполнители и заказчики преступления будут найдены и сурово наказаны. Вучич дал понять, что не намерен заранее назначать виновных по национальному признаку - наказание должно постичь преступников независимо от того, к какому народу они принадлежат.

Он также заявил о готовности обмениваться информацией о ходе расследования с Приштиной, хотя это и не полноценное участие в расследовании, на котором настаивал Белград.

Разный прием

Встреча президента Вучича в монастыре Баньска напоминала городской праздник. К приезду сербского лидера собрались около 500 человек, в основном они находились в приподнятом настроении. По их словам, они были рады приветствовать у себя сербского лидера. Некоторые принесли с собой флаги Сербии и рудника Трепча, принадлежность которого оспаривают между собой Белград и Приштина.

Хорошему настроению не мешала даже плохая погода - сильный снегопад, начавшийся примерно за полчаса до приезда Вучича. Снег продолжал идти весь день. По прибытии в Косовска-Митровицу Вучич, несмотря на плохую погоду, направился возлагать цветы к месту убийства Ивановича в одном пиджаке.

Атмосфера на встрече в Косовска-Митровице, по наблюдению корреспондента ТАСС, была более мрачной. Здесь преобладала не радость от приезда Вучича, а тревога в связи с убийством Ивановича. По словам участников закрытой встречи с президентом, на ней звучали вопросы о том, почему Сербия не дает оружия своим соотечественникам в Косове, чтобы те могли защищаться, почему не настаивает на размещении своей полиции и не вводит армию.

Выкрик с призывом дать оружие прозвучал и во время выступления Вучича перед журналистами после завершения встречи. В ответ президент вновь повторил, что решать проблемы Косова нужно не оружием, а словом. "Лучше я буду говорить с [лидером самопровозглашенного Косова Хашимом] Тачи миллион раз, чем хотя бы один выстрел прозвучит где бы то ни было", - сказал сербский лидер.

Теплый прием ждал Вучича в последнем пункте маршрута - поселке Лапле-Село, сербском анклаве в центре Косова. Здесь увидеть президента собрались около 3 тыс. человек, приветствовавших его. Однако во время последовавшей беседы с представителями сербских общин стали подниматься темы межнациональных противоречий в Косове, бедности жителей края, отсутствия необходимой социальной инфраструктуры. Собравшиеся не были настроены негативно по отношению к президенту, однако встречали острые вопросы, особенно об отношениях с албанцами и бедности, аплодисментами.

Во всех пунктах маршрута свое мнение особенно активно высказывали женщины. На встречи приходило немало мужчин, в том числе среднего возраста, помнящих войну, и молодежи. Они чаще предпочитали молчать.