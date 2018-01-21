Социал-демократы ФРГ проголосуют по вопросу начала переговоров о коалиции с консерваторами

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Внеочередной съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ) открывается в воскресенье в бывшей столице ФРГ Бонне. Около 600 делегатов обсудят итоги предварительных консультаций о формировании правительства с блоком в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и примут решение о целесообразности вступления СДПГ в формальные коалиционные переговоры с консерваторами. Таким образом процесс образования кабинета министров спустя четыре месяца после выборов в Бундестаг вступает в решающую фазу.

Нового правительства в ФРГ нет до сих пор. Изначально консерваторы вели переговоры с "зелеными" и либералами, но они зашли в тупик. Только после этого было решено начать консультации с СДПГ.

Съезд социал-демократов открывается в 11:00 по местному времени (13:00 мск) и завершится около 16:00 (18:00 мск). Сразу по его окончании руководящие органы ХДС и ХСС проанализируют итоги голосования делегатов СДПГ.

Возможные последствия

В случае, если социал-демократы скажут "да" коалиционным переговорам, не исключено, что уже в понедельник лидеры трех партий обсудят организационные вопросы, связанные с проведением консультаций. Все понимают, что на образование правительства и так было потрачено слишком много времени, поэтому руководство ХДС, ХСС и СДПГ будет действовать быстро. Меркель рассчитывает завершить переговоры к середине февраля.

Однако даже если стороны договорятся о коалиционном соглашении, последнее слово вновь будет за социал-демократами. Более 440 тыс. членов СДПГ тогда должны будут высказать свое мнение относительно этого договора, а на организацию и проведение голосования уйдет, по приблизительным оценкам, около трех недель. Новое правительство может быть сформировано, скорее всего, только к апрелю.

Если делегаты съезда выступят против начала коалиционных переговоров, то это значительно осложнит внутриполитическую ситуацию в стране. Тогда останется по сути только три варианта. Меркель может создать правительство меньшинства и в таком случае будет вынуждена постоянно искать поддержки у оппозиционных партий по каждому решению. До сих пор она отвергала подобную возможность.

Председатель ХДС также может снова попытаться договориться о коалиции с "зелеными" и свободными демократами. Но последние перед съездом СДПГ еще раз дали понять, что выступают против новой попытки создания так называемой коалиции "Ямайка" (по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага островного государства).

Наконец, третьим и наиболее вероятным сценарием в случае краха переговоров СДПГ и ХДС/ХСС станет проведение новых выборов в Бундестаг, последствия чего могут быть самыми непредсказуемыми. В любом случае такой вариант для лидеров трех партий - Ангелы Меркель, Мартина Шульца и Хорста Зеехофера - ничего хорошего не предвещает. Внутри СДПГ, ХДС и ХСС и так велико недовольство результатами последних парламентских выборов и затянувшимся процессом формирования правительства.

Шульц в непростой ситуации

После выборов в Бундестаг Шульц отказался уходить в отставку и заявил, что его партия возглавит оппозицию в парламенте. Но ситуация изменилась и сейчас СДПГ из потенциального оппозиционера превратилась в ключевого игрока на пути к выходу из политического кризиса, в котором оказалась страна.

В партии давно идут дискуссии о необходимости ее обновления, в том числе кадрового. Ряд социал-демократов призывает выработать дорожную карту по запуску процесса обновления и ожидает, что Шульц на съезде предложит конкретные идеи на этот счет, а также сделает символический шаг навстречу противникам "большой коалиции", независимо от исхода голосования делегатов съезда по вопросу начала коалиционных переговоров.

Как отмечает еженедельник Der Spiegel, ряд политиков в СДПГ надеется на то, что Шульц вообще откажется от поста в новом правительстве Меркель в случае его формирования и сосредоточится на партийной работе. Однако для самого лидера СДПГ такой шаг связан с риском утраты авторитета среди однопартийцев. К тому же критики подобной идеи отмечают, что если Шульца не будет в кабинете министров, то новая коалиция по сути лишится именно того человека, который активно выступает за пересмотр европейской политики Германии и поддерживает предложения президента Франции Эмманюэля Макрона по реформированию ЕС.

Исход голосования делегатов съезда трудно предугадать, ясно одно: если они не поддержат начало коалиционных переговоров, на политической карьере Шульца, скорее всего, будет поставлен крест. Вместе с ним в подвешенном положении сейчас также находятся лидеры ХДС и ХСС.

Требования земельных отделений СДПГ

Ряд видных политиков от СДПГ призвал внести изменения в предварительные соглашения с блоком Меркель. Дискуссия об этом, скорее всего, будет активно идти на съезде, тем более что, как сообщила в субботу газета Süddeutsche Zeitung, дополнительные требования выдвинули влиятельные земельные отделения СДПГ в Северном Рейне - Вестфалии и Гессене. Совместно они призывают к "существенным улучшениям" 28-страничного документа, принятого по итогам зондирующих консультаций, тем самым, однако, еще больше раскалывая собственную партию на два лагеря - сторонников и противников коалиционных переговоров с ХДС/ХСС. Отделение СДПГ в Северном Рейне - Вестфалии отправляет на съезд наибольшее число делегатов - 144.

ХДС и ХСС отвергают внесение поправок в документ. Меркель в среду заявила, что его основные положения "не подлежат пересмотру, но в ходе дальнейших переговоров отдельные пункты будут дополнительно прописываться".

Рейтинг СДПГ падает

На фоне ожесточенных дискуссий в СДПГ о начале коалиционных переговоров и отказе руководства партии от перехода в оппозицию рейтинг социал-демократов упал до рекордно низких показателей. Согласно итогам опроса общественного мнения, представленным телеканалом ZDF, старейшую партию страны готовы поддержать лишь 20% избирателей, то есть еще меньше, чем на сентябрьских выборах. Тогда социал-демократы набрали 20,5% голосов, что стало для них худшим результатом в послевоенной истории Германии.

Опрос, проведенный институтом INSA по заказу газеты Bild, показал, что рейтинг СДПГ сейчас еще ниже и составляет 18,5%.

Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года. Блок ХДС/ХСС получил 32,9% голосов, правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, Левую партию - 9,2%.