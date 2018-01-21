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Глава ХСС рассчитывает на формирование правительства ФРГ в марте

Международная панорама
21 января, 2:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Ранее Хорст Зеехофер сообщал, что кабинет министров будет создан к началу апреля

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ТАСС, 21 января. Лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер надеется, что правительство Германии будет сформировано уже в первой половине марта. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild.

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"Мы должны начать коалиционные переговоры сразу после съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Они могут завершиться в первые дни февраля. Затем последует голосование членов СПДГ. Новое правительство может быть приведено к присяге в первой половине марта, задолго до Пасхи (отмечается в этом году у католиков и протестантов 1 апреля - прим. ТАСС)", - приводит издание слова председателя ХСС.

На прошлой неделе Зеехофер заявил, что кабинет министров Германии с участием Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого Ангелой Меркель, и социал-демократов должен быть сформирован к началу апреля.

Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года. Блок ХДС/ХСС получил 32,9% голосов, а СДПГ показала худший результат в своей истории, набрав лишь чуть более 20%. Нового правительства в ФРГ нет до сих пор. Изначально консерваторы вели переговоры с "зелеными" и либералами, но они зашли в тупик, и только после этого было решено начать консультации с СДПГ.

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