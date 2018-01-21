СМИ: суд Ирака приговорил к смертной казни причастную к ИГ гражданку ФРГ

ТАСС, 21 января. Суд Ирака приговорил к высшей мере наказания гражданку ФРГ, причастную к деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Sumaria.

"Центральный уголовный суд рассмотрел дело обвиняемой в терроризме гражданки Германии и приговорил ее к смертной казни в соответствии с законом о борьбе с терроризмом", - заявил представитель Высшего судебного совета страны Абдель Саттар Биркдар.

По его словам, "обвиняемая признала в ходе расследования, что выехала из Германии в Сирию, а оттуда в Ирак, проникнувшись идеями ИГ". Следствие доказало, что гражданка ФРГ оказывала поддержку боевикам, принимала участие в терактах, в том числе нападениях на сотрудников силовых структур республики, за что и была осуждена, уточнил Биркдар.

Как ранее информировало федеральное ведомство криминальной полиции Германии, за последние пять лет из страны около тысячи исламистов уехали воевать в Сирию и Ирак на стороне террористов. Из них около 300 вернулись домой, еще 150 погибли в ходе конфликта.