Германия осудила теракт в Кабуле

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Германия "самым решительным образом" осуждает нападение на отель в Кабуле. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД ФРГ.

"Мы мысленно сейчас находимся с семьями и близкими жертв, - отмечается в заявлении. - Германия продолжит поддерживать Афганистан в усилиях по стабилизации ситуации в стране и обеспечению ее безопасности".

20 января группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. В результате атаки погибли пять человек, в том числе один иностранец, еще шесть получили ранения. Операция по освобождению 126 постояльцев и сотрудников отеля была завершена утром в воскресенье. По данным агентства Pajhwok, афганские силовики уничтожили троих нападавших.