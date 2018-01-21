Шульц объяснил однопартийцам смену курса в вопросе переговоров о коалиции ФРГ

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц выступил в поддержку смены курса руководства СДПГ в вопросе переговоров о создании правящей коалиции ФРГ с консерваторами. Выступая в воскресенье на съезде в Бонне, он подчеркнул, что не разделяет представление о том, что СДПГ ни при каких обстоятельствах не должна идти в новое правительство, независимо от того, чего может достигнуть для граждан страны. Речь Шульца транслировал телеканал N-tv.

"Это не моя позиция, это не мой путь, и это не может быть позицией председателя СДПГ", - сказал Шульц. Он напомнил, что изначально "мандат на формирование правительства получили другие партии" (блок ХДС/ХСС). Поэтому, по его словам, решение уйти в оппозицию сначала было правильным. Но ситуация изменилась, и сейчас СДПГ из потенциального оппозиционера превратились в ключевого игрока на пути к выходу из политического кризиса, в котором оказалась Федеративная Республика.

Крах переговоров между ХДС/ХСС, "зелеными" и либералами стал "поворотным пунктом", считает лидер СДПГ. Шульц отметил, что социал-демократы не могли отказаться от поиска путей выхода страны из внутриполитического кризиса.

Он также заверил, что его партия не пойдет на введение лимита на прием беженцев. "Лимита на беженцев не будет. Ни в коем случае", - сказал Шульц.

На зондирующих переговорах социал-демократы и блок ХДС/ ХСС договорились, что приток беженцев будет ограничен на уровне не выше 180-220 тыс. человек в год. Также консерваторы и социал-демократы решили снять полный запрет на воссоединение уже прибывших беженцев со своими семьями, но ограничили этот контингент 1 тыс. человек в месяц "по гуманитарным соображениям".