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В Азербайджане заявили о понимании обеспокоенности Турции террористическими угрозами

Международная панорама
21 января, 15:16 UTC+3 БАКУ БАКУ 21, января. /ТАСС

Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что "для обеспечения международного и регионального мира и безопасности искоренение террористической опасности представляет особую важность"

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БАКУ, 21 января. /ТАСС/. Азербайджан понимает обоснованную обеспокоенность Турции террористическими угрозами ее безопасности. Об этом заявил в воскресенье руководитель пресс-службы МИД страны Хикмет Гаджиев, комментируя проведение Турцией военной операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

"Турция неоднократно подвергалась террористическим атакам, в результате которых погибло большое число невинных людей. Азербайджан в полной мере понимает обоснованное беспокойство Турции террористическими угрозами ее безопасности", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана.

По словам Гаджиева, как страна, пострадавшая от терроризма, Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма и поддерживает усилия международной общественности в борьбе с ним. "Для обеспечения международного и регионального мира и безопасности искоренение террористической опасности представляет особую важность", - подчеркнул Гаджиев.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".

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