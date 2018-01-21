Асад расценил операцию Турции в Африне как поддержку терроризма в Сирии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Сирии считают, что военная операция Турции в Африне направлена на поддержку терроризма. Об этом, как передает агентство SANA, заявил в воскресенье президент Сирии Башар Асад.

"Турецкая агрессия в сирийском городе Африн не может быть отделена от политики, проводимой турецким режимом с начала сирийского кризиса и построенной на поддержке терроризма и различных террористических группировок", - сказал он.

В субботу генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в воскресенье объявил о начале наземной операции в Сирии. К настоящему моменту турецкие ВС заняли уже 5 км территории.