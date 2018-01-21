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ООН попросила почти $3 млрд на гуманитарную помощь Йемену в 2018 году

Международная панорама
21 января, 19:13 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 21, января. /ТАСС

По данным международной организации, три четверти населения страны нуждаются в поддержке

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ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Около $3 млрд потребуется ООН и ее партнерам на оказание в 2018 году помощи йеменцам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта. Об этом сообщило в воскресенье в Женеве Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Подчеркивается, что ООН намерена изыскать $2,96 млрд в целях "оказания 13,1 млн человек помощи, необходимой для спасения жизни". "Это самый крупный консолидированный гуманитарный призыв [к донорам о выделении средств], касающийся Йемена", - указывает УКГВ.

В ООН напоминают, что "три года эскалации конфликта сделали ситуацию в Йемене одним из тяжелейших кризисов нашего времени". Три четверти населения страны - 22,2 млн человек - испытывают потребность в гуманитарной поддержке, в том числе 11,3 млн, которые "срочно нуждаются в помощи для выживания". Около 2 млн детей не ходят в школу, 1,8 млн детей в возрасте до пяти лет не получают достаточного питания, включая 400 тыс., страдающих от недоедания в острой форме.

Гуманитарная помощь сама по себе не решит все проблемы йеменцев, однако это единственная надежда для миллионов из них, заявил представитель УКГВ в Йемене Джейми Макголдрик. Он призвал международное сообщество "поддержать этот исключительно важный путь выживания". Стратегическим приоритетом Плана реагирования для Йемена на 2018 год будет совместная работа с йеменскими государственными структурами в "предоставлении основных услуг для предотвращения коллапса", пояснил Макголдрик, добавив: "Мы благодарим доноров за их поддержку в 2017 году и настоятельно призываем помочь жителям Йемена [в 2018 году], так как они продолжают сталкиваться с беспрецедентными нуждами".

В прошлом году, отмечает УКГВ, доноры предоставили $1,65 млрд (70,5%) из запрошенной гуманитарным сообществом для Йемена суммы в $2,34 млрд.

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