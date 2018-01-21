США настаивают, чтобы операции Турции в Сирии были ограничены по времени и масштабу

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Турцию к тому, чтобы ее военные операции на северо-западе Сирии были ограничены по масштабу и продолжительности, а также настаивают на том, чтобы Анкара проявляла осторожность для избежания жертв среди мирного населения. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Как отметил вчера госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон в телефонных разговорах с турецкими и российскими коллегами, США очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, особенно положением гражданского населения, которое сталкивается с эскалацией боевых действий", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

"Мы по-прежнему поддерживаем противодействие Турцией, являющейся союзником по НАТО и критически важным партнером в усилиях по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), ее легитимных угроз с точки зрения безопасности. Мы призываем Турцию проявлять сдержанность и убедиться в том, что ее военные операции ограничены в масштабе и продолжительности, а также проводятся скрупулезно с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - отмечается в документе.

"Мы призываем все стороны сосредоточиться на центральной цели - разгроме ИГ. Настало время для великих государств работать вместе, чтобы добиться мирной стабильности для народа Сирии", - сообщил Госдепартамент.