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Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря

Международная панорама
21 января, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Посол Аргентины в Москве Рикардо Лагорио добавил, что в этом году во время председательства Аргентины в G20 запланировано много мероприятий

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря, сообщил в интервью ТАСС посол Аргентины в Москве Рикардо Лагорио.

Интервью

Рикардо Лагорио

Посол Аргентины: наш президент может приехать в РФ в этом году три раза

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"Он (саммит) пройдет 30 ноября - 1 декабря", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Лагорио отметил, что мероприятий во время председательства Аргентины в G20 в текущем году будет много. "В течение года пройдут встречи министров экономики, торговли, финансов, энергетики, встречи по вопросам окружающей среды, технологий, образования, представителей бизнеса и экспертов, - сообщил он. - Встреча президентов в ноябре - декабре - это завершающий этап длительного процесса на протяжении всего года".

"Повестка очень насыщенная, можно сказать, что это - одно большое мероприятие, которое будет продолжаться 365 дней, по 24 часа в сутки", - добавил посол.

"Россия сама была председателем в G20. Это было отличное президентство, и мы стараемся учиться у вас", - заявил Лагорио.

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