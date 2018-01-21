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Белый дом: приостановка работы правительства США не будет столь тяжелой, как при Обаме

Международная панорама
21 января, 21:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, января. /ТАСС

Руководитель Административно-бюджетного управления Мик Малвейни отметил, что администрация экс-президента пыталась использовать приостановку работы правительства в своих политических целях

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НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Временное прекращение финансирования федерального правительства, имеющее место в США, не будет иметь столь ощутимых последствий, как в 2013 году. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала FoxNews руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

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"Последствия будут не такими явными, как в 2013 году", - сказал он. Малвейни выступил с утверждением, что тогда администрация 44-го президента США Барака Обамы пыталась использовать приостановку работы правительства в своих политических целях. "Они приложили все усилия, чтобы пострадало как можно больше людей, это привлекло внимание", - сказал Малвейни.

Представитель Белого дома заверил, что подход администрации действующего президента Дональда Трампа совсем иной. По словам Малвейни, президент добивается того, чтобы, несмотря на сложившуюся ситуацию, сбоев в работе американских ведомств было как можно меньше.

"Большинство американцев не увидят никакой разницы. Если вы пойдете в аэропорт, то сотрудники Управления транспортной безопасности там будут. Военные по-прежнему работают", - добавил Малвейни, говоря о наиболее видимых последствиях. "Да, они не получают оплаты, и это неправильно, но, что касается видимых эффектов, то не будет ничего столь драматического, как в 2013 году", - сказал представитель Белого дома.

В пятницу Сенат Конгресса США отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. С субботы они не могут выполнять свои функции, многие сотрудники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Против проекта резолюции выступили демократы, которые требовали включить в документ меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними, что не устраивает администрацию Трампа и законодателей из числа республиканцев.

При Обаме правительство прекращало работу один раз на 16 дней, при Билле Клинтоне это происходило дважды - в общей сложности на 26 дней. При администрациях Рональда Рейгана федеральное правительство прекращало работу восемь раз, хотя в общей сложности всего на 14 дней.

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Персоны
Обама, Барак Клинтон, Билл Трамп, Дональд
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