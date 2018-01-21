Порошенко выразил соболезнования семьям погибших украинцев в результате нападения в Кабуле

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших в результате нападения на отель Intercontinental Hotel в Кабуле и поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям погибших украинцев.

"Шокированный трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - написал он в воскресенье в Facebook. - Поручил кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане".

Кроме того, Порошенко добавил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству срочно направить в Кабул украинского консула из Душанбе для проведения соответствующих консульских действий. "Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане", - отметил он.

В субботу группа вооруженных людей совершила нападение на Intercontinental Hotel в афганской столице. По данным МВД Афганистана, жертвами атаки стали 14 иностранцев и четверо афганцев. Среди них, как сообщил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, шесть украинцев.

По данным телеканала TOLOnews, движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за нападение.