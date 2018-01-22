США предлагают выработать дополнительное соглашение к СВПД с Ираном

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. США настаивают на том, чтобы подготовить дополнительное соглашение к ядерной сделке с Ираном или выработать к ней иной механизм, позволяющий снять обеспокоенность Вашингтона определенными видами деятельности Тегерана. Об этом заявил в понедельник на совместной с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном пресс-конференции по итогам переговоров в Лондоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, США предлагают урегулировать созданную ими же проблему вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном "посредством какого-либо дополнительного соглашения или механизма, который снимет обеспокоенность", выраженную Вашингтоном по поводу ракетной программы Тегерана и его политики на Ближнем Востоке.

Для обсуждения перспектив заключения таких дополнительных договоренностей США и "тройка" ЕС в лице Великобритании, Германии и Франции создали "рабочую группу", сообщил шеф американской дипломатии. По его словам, данный орган начнет работу уже "на следующей неделе". "<...> Посмотрим, какого прогресса мы можем добиться", - сказал Тиллерсон, совершающий турне по странам Европы.

"Так что мы действуем в рабочей группе, назначили лиц, которые будут встречаться и обсуждать принципы того, как мы можем подойти к Ирану, чтобы снять свою обеспокоенность по поводу СВПД, устранить изъяны, как их описывал президент [США Дональд] Трамп", - отметил госсекретарь.

Он пояснил, что речь идет прежде всего о "баллистических ракетных программах" Ирана и тех видах ядерных разработок, заниматься которыми Тегерану, в соответствии с СВПД, запрещено только до согласованной сторонами даты.

В ходе другого выступления Тиллерсон уточнил, что для изучения ситуации, складывающейся вокруг СВПД, США намерены направить в ЕС своих дипломатов.

Эта многосторонняя сделка была заключена в Вене летом 2015 года. Участниками соглашения, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций. Нынешний президент США настаивает на фактическом пересмотре СВПД.