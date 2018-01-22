Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.01:
$ 56.63
€ 69.27
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп по-прежнему планирует посетить Всемирный экономический форум

Международная панорама
22 января, 23:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, января. /ТАСС

Отмечается, что президент США поедет в Давос том случае, если Конгресс окончательно решит вопрос о продлении временного финансирования федерального правительства до 8 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему планирует отбыть в Давос на Всемирный экономический форум, если Конгресс США окончательно решит вопрос о продлении временного финансирования федерального правительства до 8 февраля. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Если сегодня все пойдет так, как мы предполагаем, и работа правительства будет восстановлена, то мы ожидаем, что президентская делегация отправится [в Давос] завтра, а президент присоединится к ним позднее на этой неделе", - отметила она.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп планировал вылететь в Давос в среду и выступить там с речью в пятницу, в последний день работы форума.

Всемирный экономический форум пройдет с 23 по 26 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экономический форум в Давосе - 2018
Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кировское МВД проверят после задержания начальника регионального ГИБДД
2
Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет по версии Forbes
3
В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
6
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
7
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама