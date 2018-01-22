Трамп по-прежнему планирует посетить Всемирный экономический форум

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему планирует отбыть в Давос на Всемирный экономический форум, если Конгресс США окончательно решит вопрос о продлении временного финансирования федерального правительства до 8 февраля. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Если сегодня все пойдет так, как мы предполагаем, и работа правительства будет восстановлена, то мы ожидаем, что президентская делегация отправится [в Давос] завтра, а президент присоединится к ним позднее на этой неделе", - отметила она.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп планировал вылететь в Давос в среду и выступить там с речью в пятницу, в последний день работы форума.

Всемирный экономический форум пройдет с 23 по 26 января.