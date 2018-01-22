СБ ООН обсудил ситуацию в Сирии, никак не отреагировав на операцию Турции в Африне

ООН, 22 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН провел в понедельник закрытое совещание по Сирии, по итогам которого воздержался от совместных заявлений касаемо ситуации в районе города Африн, где турецкие военные ведут операцию против курдских формирований. По завершении встречи председательствующий в СБ в январе казахский дипломат Кайрат Умаров лишь подтвердил сам факт проведения консультаций, отказавшись предоставить какие-либо подробности состоявшейся дискуссии.

По его словам, с докладом на совещании выступили заместители генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман и по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Последний сообщил об итогах своего визита в Сирию, сообщил Умаров. Он также озвучил официальную позицию своей страны, отметив, что Казахстан "обеспокоен последствиями эскалации насилия в разных частях Сирии для мирных жителей", выступает за прекращение бомбардировок и обеспечение доступа к населению для оказания гуманитарной помощи.

Встреча СБ ООН по Сирии прошла по инициативе Франции. Постпред страны Франсуа Делаттр по итогам совещания подтвердил, что происходящее в Африне "было частью дискуссии" в Совбезе. "Каждый из моих коллег упомянул ситуацию там", - сказал он.

Дипломат отметил, что в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан переговорил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, обсудив с ним операцию на северо-востоке Сирии. По словам Делаттра, на консультациях в Совбезе он "напомнил, что Франция прислушивается к безопасности Турции, ее территории и границ". Как заявил дипломат, Париж "призывает Турцию к сдержанности в этой очень нестабильной ситуации, которая царит в Сирии", а также считает "жизненно важным" сохранение единства среди своих союзников в борьбе с терроризмом.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили более 170 целей в Африне.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря курдской группировки "Силы демократической Сирии", в результате операции ВВС Турции погибли не менее 18 человек. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".

При этом в Анкаре крайне резко восприняли решение Франции созвать встречу Совбеза. По данным телеканала CNN Türk, министр иностранных дел Турции заявил, что эта инициатива Парижа отразится на двусторонних отношениях.