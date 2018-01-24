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Трамп в личной беседе с Эрдоганом призовет к деэскалации ситуации в Африне

Международная панорама
24 января, 1:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, января. /ТАСС

Телефонный разговор лидеров США и Турции запланирован на среду

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ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в личной беседе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом призовет к "деэскалации ситуации" в сирийском районе Африн. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, ожидается, что разговор по телефону между ними состоится в среду.

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"Мы хотим, чтобы они [Турция] приступили к деэскалации, - отметила Сандерс. - Об этом будет идти речь во время беседы, но я не хочу забегать вперед. Мы распространим заявление по итогам разговора между ними".

Как заявил в понедельник госсекретарь Рекс Тиллерсон, администрация Трампа обеспокоена боевыми действиями, проводимыми Турцией на севере Сирии. Вашингтон уже несколько раз призывал Анкару и сирийских курдов "проявлять сдержанность с тем, чтобы минимизировать число жертв среди гражданского населения". По словам Тиллерсона, США "признают законное право Турции защищать своих граждан от террористов" и готовы совместно с Анкарой решать проблемы в сфере безопасности, которые вызывают у Турции опасения.

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт также заявила, что США понимают обеспокоенность Турции, связанную с террористами и Рабочей партией Курдистана (РПК), однако ситуацию на северо-западе Сирии необходимо стабилизировать.

"Хотя мы и крайне обеспокоены дестабилизирующими действиями на северо-западе Сирии, Турция - это важный союзник по НАТО. И мы полностью пониманием обеспокоенность Турции в связи с различными террористическими организациями и РПК. Мы обсуждаем с турецким правительством пути решения этих проблем", - сказала она.

В то же время в Вашингтоне выступают за стабилизацию на севере Сирии. "Мы призываем Турцию деэскалировать ситуацию", - отметила Науэрт.

Она напомнила, что за последние дни этот вопрос неоднократно обсуждали госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Они говорили о нестабильности на северо-западе Сирии. У них прошло серьезное и откровенное обсуждение по телефону в эти выходные", - добавила представитель Госдепартамента.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Эрдоган, Реджеп Тайип
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